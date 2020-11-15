İran'da 5.5 milyon insan şeker hastası

Dünyada 460 milyon kişinin şeker hastası olduğunu ve her yıl 4 milyon 200 bin kişinin bu hastalıktan öldüğünü ifade eden Ostovar, 'İran'da yaşam tarzı değişiklikleri, obezite, fazla kilolu olmak ve yetersiz beslenme nedeniyle şeker hastalığında bir artışla karşı karşıyayız. Ancak Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Belgesinde kaliteli hizmet sunarak bu hastalığın ülkede artan yaygınlığının önlenmesini taahhüt etmiştir' diye belirtti.

Ostovar, 'Şeker hastaları, korona krizi sırasında ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Hastane, klinik ve ayakta tedavi merkezlerinde, tıbbi hizmetlerin sağlanmasındaki kısıtlamalar nedeniyle ve bu merkezlerin hizmetlerinin çoğunun, özellikle de kamu sektöründe, korona hastalarına tahsis edildiği göz önüne alındığında, diyabet hastalarına tıbbi hizmet verilmesinde aksaklık yaşanmaktadır. Daha önce bu hastalara hizmet vermekte olan çok sayıda sağlık personeli kovid servisine transfer edilmiştir' diye ekledi.