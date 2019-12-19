İran: Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik terörizmi uluslararası istibdattır

BM 3. Komite oturumunda konuşan Hasanai Nejad, Washington ve İran aleyhinde insan hakları iddiası ile tasarı hazırlayanların BM ve BM’deki araçlardan İran’a baskı unsuru olarak yararlandıklarını söyledi.

Hasani Nejad, ‘’Vaatlerine hainlik, adalet, kanun ve demokrasiyi sürekli zedeleyenler, insan haklarına müdahale ve bu konuda yorum yapma hakkına sahip olmamalılar. ‘’ dedi.

İran temsilcisi, İran’ halkın Amerika’nın ekonomik savaşı ile boğuştuğunu dönemde bile insan haklarını ilkesel olarak savunduğunu belirterek, ‘’Amerika’nın ekonomik terörizmi, İran halkını gıda, tahsil, ilaç, tedavi ve yaşam hakkından mahrum bırakmaktadır. Bu ambargolar acımasızca kanser, MS, Diyabet, ve diğer hastaları hedef almaktadır. ‘’ dedi.

İran’daki insan hakları kavramına bu konuyu hiçbir şekilde riayet etmeyen hükümetler tarafında dillendirilmesinin riyakarlık olduğunu ifade eden Hasani Nejad, İran aleyhine tasarı sunanların amacının İran korkusu yaymak olduğunu, bu ülkelerin teröristler ve ayrılıkçılarla el ele şiddet ve yıkım peşinde olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012