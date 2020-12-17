17 Ara 2020 16:30
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News Code: 84152065
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İran Air’in Ankara uçuşları haftaya başlayacaktır

İran Air’in Ankara uçuşları haftaya başlayacaktır

Ankara, IRNA- İran Havayollarının (İran Air) Tahran-Ankara-Tahran uçuşları haftaya başlayacaktır.

İran’ın Ankara Büyükelçiliğinden bir kaynak, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Korona’dan dolayı durdurulan uçuşların yapılan çalışmalar sonucunda haftaya başlayacağını bildirdi.

Bu kaynak,  uçuşların sağlık protokolleri çerçevesinde yapılacağını belirterek ilk uçuşun 23 Aralık tarihinde yapılacağını ve fazla yolcu olması durumunda uçuşların haftada ikiye artabileceğini belirtti.

Korona öncesi İran havayolları İran Air ve Mahan Air’in Tahran-Ankara arasında direkt uçuşları vardı.

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