5 bin yıllık İran tarihi ve sanatı İngiliz Müzesi'nde sergilenecek

Londra'daki müzeler artan korona kısıtlamaları nedeniyle yeniden kapatılmanın eşiğindeyken, Victoria ve Albert Müzesi (V&A) gelecek hakkında iyimser davranarak İran tarih ve sanatı ile ilgili düzenleyeceği sergi hakkında ayrıntıları paylaştı. Epic Iran adlı bu sergi, İran tarihi, sanatı ve kültürünün 5 bin yılını 350 antika eser şeklinde sergileyecek ve en büyük tarihi medeniyetlerden biri olan İran'ın 21. yüzyıla girişi ve olağanüstü sanatsal başarıları mercek altına alınacak.

İleri uygarlığın oluşumundan İslam'ın ortaya çıkışına: sanata göre İran tarihi

İran Epic adlı sergisinin ilk bölümü MÖ 3200'de başlıyor ve erken Pers uygarlıklarına ulaşmadan önce, Pers İmparatorluğu'nun oluşumu, Sasani egemenliği ve Zerdüşt dininin yükselişi, İran coğrafyasının farklı bir resmini sunuyor.

Sergiyi düzenleyenlerden John Curtis'e göre, 'Ziyaretçiler, eski İran'dan sergilenen nesnelerin kalitesi ve çeşitliliği karşısında şaşıracaklar. Bu koleksiyon, İran'ın komşuları Mezopotamya ve Mısır gibi gelişmiş ve müreffeh bir medeniyete sahip olduğunu gösterirken, M.Ö. 550 yılında kurulan Pers İmparatorluğu'nun İran tarihinin ilk dönemlerinden kalma çok zengin bir mirası elde ettiğini ortaya koymaktadır'.

Bu serginin bir diğer bölümü, 7. yüzyılın ortalarında Arapların fethinden sonra İran'da İslam'ın ortaya çıkışı ve yerleşmesini konu alıyor. Bu bölümün eski eserleri arasında Kuran ve Büyük İskender'in kehaneti de dahil olmak üzere yaldızlı el yazmaları bulunmaktadır. İskender Sultan'ın astrolojisi, Londra'daki Wellcome Collection'dan ödünç alınan Timurlulardan bir sultanın talebininin 15. yüzyıldan kalma bir el yazmasıdır.

İskender Sultan Kehaneti (1411)

Bu serginin en etkileyici ve ilginç bölümlerinden biri, 13. yüzyıldan itibaren İran'da krallığın yeniden ortaya çıkmasına adanmış Royal Patronage bölümüdür. Bu bölümde, İsfahan'daki on metrelik kiremitli binaların üç resmi, artırılmış gerçeklik temelli bir görünümle birlikte tam bir kubbenin görünümünü yeniden yaratmak için tavandan asılmıştır.

Şiir ve edebiyat Edebiyat

Londra Victoria ve Albert Müzesi'nin İran tarihi ve sanatı sergisinin ana temalarından biridir. Bu serginin bir kısmı şiire ve onun el yazmalarındaki kullanımına, diğer kısmı ise 11. yüzyıldan Firdevsi'nin Şehnamesi'ne adanmıştır. Oxfordshire'daki Sarıhani Koleksiyonu'ndan ve Britanya Kütüphanesi'nden ödünç alınan bu nadir ve oyulmuş el yazmalarının taranması, Epic İran sergisinin kesinlikle önemli bir özelliği olacak.

Perviz Tenavoli'nin eserlerinden çağdaş sanat

Bu serginin son bölümü, İslam Devrimi ve İran-Irak Savaşı'nı da içeren 1940'lardan günümüze İran'da yaşanan hızlı sosyal ve siyasi değişimlerin iniş çıkışlarına adanmıştır. Bu bölümde Perviz Tenavoli, Munir Fermanfermaiyan ve Şirin Nişat gibi önde gelen İranlı sanatçıların modern ve çağdaş eserleri sergileniyor.

Epic İran sergisi 13 Şubat-30 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında Londra'daki Victoria ve Albert Müzesi'nde gerçekleşecek.

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