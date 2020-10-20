Muhammedrıza Şeceryan'ın mirası kalbimizde ve düşüncelerimizde yaşayacak

UNESCO Genel Direktörü,İran'da birçok kişinin ve bölgede ve dünyada Farsça konuşanların kalbini etkileyen Muhammed Reza Shajarian'ın ölüm haberini büyük üzüntüyle aldık. Bu vesileyle size, onurlu ailesine başsağlığı diledi.

UNESCO Genel Direktörü,Merhum Shajarian, sadece iyi bir yetenek ve orijinal İran müziği tarzlarında tam bir usta değil, aynı zamanda insani, eğitim ve eğitici hedeflerini savunmak için sanatını kullanan bir sanatçıydı Buna göre 1999 yılında bu organizasyonda şair Ömer Hayyam'ın şiirlerini seslendirerek UNESCO'nun "Picasso" ödülüne layık görüldü.

2007 yılında, UNESCO Genel Kurulu Başkanı olarak görevlerinizin sona ermesi ve organizasyondaki on yıllık görevinizin sona ermesi için düzenlenen bir törenle kendisine "Mozart" madalyası verildi.

UNESCO Genel Direktörü,Merhum Şeceriyan 6 yıldan fazla bir süredir güzel sanatı sayesinde, Saadi, Hafiz ve Mevlana Celal al-Din Rumi, Attar ve Ömar Hayyam şiirlerini de içeren geleneksel Fars şiirinin estetiğini yeni bir çerçevede sundu.Çeşitli ülkelerdeki yeni nesil Farsça konuşan insanlara kültürel kimliklerini ve ortak miraslarını geri kazanmaları için bu fırsatı sağladı ve bu gayretle bölge halkları arasındaki kültürel bağları güçlendirdi.

UNESCO Genel Direktörü,Son yıllarda Şeceriyan hastalıkla mücadele etti ve aynı zamanda onlardan ilham alan ve onları arayan İran halkına karşı derin ısrarlarını sürdürdüler.Kültürün, ortak insanlığımızı vurgulayarak bizi yakınlaştırmasının birçok yolu olduğunu kanıtladı. Onun bakış açısından tüm sanatların amacı, dünyada hakim olması gereken insanlıktır.Bu vizyon, UNESCO mesajıyla yakından ilgilidir: Barışı savunma siperi, kadınların ve erkeklerin fikirlerine göre inşa edilmelidir.'diye belirtti.

İran müsikisinin efsane ismi ve en büyük temsilcisi Üstad Mohammad Reza Şeceriyan'ın an müziğinin büyük ressamı ve ustası Mohammad Reza Shajarian'ın tedavi edilemez bir hastalıkla yıllarca süren çatışmanın ardından 80 yaşında vefat etti.

Üsts Şeceriyan 2016 yılınan bu yana kanserle mücadele etmekteydi ve en son 3 gün önce Cem hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

1940 yılında Meşhed kentinde hayata merhaba diyen üstad Şeceriyan, hayatı boyunca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ödülleri dahil birçok ödül kazandı.

UNESCO, Şeceriyan'ı 1999'da Picasso Ödülü'ne, 2006'da da müzik dünyasına yaptığı katkılardan dolayı Mozart Ödülü'ne layık gördü.

Üstad Şeceriyan, 2004 ve 2006 yıllarında müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Ödülleri'ne de aday gösterilmişti.

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