27 Eki 2020 13:50
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4. Avrupa Film Haftası İran'da düzenlenecek

4. Avrupa Film Haftası İran'da düzenlenecek

Tahran,İRNA - Avrupa Film Haftası'nın dördüncüsü, 7-16 Kasım 2020 tarihleri ​​arasında 16 filmin gösterimi ile online olarak gerçekleştirilecek.

,Avrupa Film Haftası'nın dördüncüsü, Sanat ve Deneyim Enstitüsü, Evinik (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Kurumları) ve Haşur Platformu tarafından ve ilk kez çevrimiçi olarak düzenleniyor.

 İran'da son üç sezondur fiziksel olarak düzenlenen Avrupa Film Haftaları, نKorona virüsünün dünya çapında yayılması ve fiziksel törenlerin yapılması  önündeki engeller nedeniyle bu yıl online olarak yapılacak ve bu nedenle söz konusu platform filmlerin online gösterimlerini üstlenmiştir.

Avrupa Film Haftası'nın dördüncüsü, 7-16 Kasım 2020 tarihlerine denk gelecek şekilde  gerçekleştirilecek. Bu programda, Avrupa'nın önde gelen 16 filmini online olarak göstermenin yanı sıra, inceleme ve analiz oturumları canlı olarak hazırlandı.

İtalya, Almanya, Macaristan, Slovenya, İsveç, İsviçre, İspanya, Bulgaristan, Danimarka, Yunanistan, Hollanda, Avusturya, Portekiz ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeden filmler bu hafta gösterilecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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