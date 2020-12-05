Ahameniş döneminden kalma binlerce yıldır ayakta duran sanat: Metal oymacılık

Metal oymacılık, İranlıların geleneksel ve manevi sanatlarından biri olup özel konuma sahiptir ve İranlı sanatçıların düşünce ve sanatından ve ayrıca İranlıların anane, gelenek, kültür ve dinlerinden esinlenerek metal eşyalar üzerinde en iyi şekilde kendine varlık bulmuştur.

Metal oymacılık, bakır, altın, gümüş, pirinç başta olmak üzere metal nesneler üzerine desen kazıma, süsleme ve oymacılık, diğer bir deyişle çekiç ve kalemle metal nesneler üzerinde çizgiler ve desenler oluşturmak demektir.

Sanat akademisyenleri, Şiraz'ın eski zamanlardan gravür motiflerinin ilk kökenini ve her tasarımın ardında saklı estetik düşüncenin ortaya çıkışını ve Şirazlı usta ve zanaatkarların bir izi olarak rolünü göz önünde bulunduruyorlar. Ancak Şiraz ve İsfahan'daki benzersiz gravür stilinin yanı sıra, kullanılan teknoloji ve kalemleri karşılaştırarak, bu orijinal sanatın ve zanaatın şaheseri ve ürünleri, Tebes'ten Burucerd'e ve Kirmanşah'a farklı şehirlerdeki atölyelerde ustaların ritminden duyulabilir. Bu eserler dünya pazarlarında İran sanatı olarak görülüyor.

Metal oymacılık Ahameniş döneminde popüler hale gelen ve Sasani döneminde zirveye ulaşan, birkaç bin yıllık geçmişe sahip metal objeler üzerinde desenleri süsleme ve oyma sanatıdır.

Bu sanatın iç kapasitesi ve pazardaki cazibesi düşünüldüğünde, üretken istihdam yaratmanın yanı sıra, iş arayan kuşakları işe almak ve eğitmek, satış pazarını olarak ekonomik desteklemek ve ihracatla garanti altına almak için doğru planlama ile üretebileceği görülmektedir. Ayrıca küresel piyasalarda ve döviz gidisi sağlamada etkili olabilir.

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