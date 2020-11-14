İran ile İtalya arasında yeni bir kültürel ve sanatsal ilişkiler çağı başlıyor

Niyaveran Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Ulusal İran Bienal Seramik Fuarı'nı ziyaret eden Romanova, Niyaveran Kültür Merkezi yöneticilerine ve bu serginin düzenleyenlerine övgüde bulundu ve sergide sunulan eserleri insani anlamlar ve epistemoloji ile birlikte çok şanlı olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerin tarihine ve bu ilişkilerin İran ile İtalya arasındaki dostluğu pekiştirmesindeki etkisine değinen Romanova, 'Korona hastalığı sonrası, iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerde yen döneme girmeyi umuyoruz' diye belirtti.

Kültür ve İslami İrşat Bakan Yardımcısı ve Niaveran Kültür Merkezi Müdürü İbadrıza İslami Kulayi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İranlı ve İtalyan sanatçıların ve kültür merkezlerinin kültürel etkileşimine vurgu yaparak İran ile İtalya arasındaki yüksek işbirliği kapasitesine değindi.

İki ülke arasındaki sanatsal etkileşimlerin, özellikle de ortak kültür ve sanat programlarının artırılması ve Avrupa ülkeleri ile İran arasındaki etkili ve verimli ilişkilerin güçlendirilmesi ihtiyacını dile getiren İslami Kulayş, uluslararası sanatsal etkileşimlerin, özellikle ortak kültür ve sanat programlarının daha fazla insanın bunları daha fazla tanınmasına ve başarılı olmasına neden olduğunu söyledi.

11. Ulusal İran Bienal Seramik Fuarı normal günlerde 10: 00-20: 00 arası, tatil günlerinde ise 14: 00-20: 00 arası görsel sanatlara ilgi duyan herkesi ağırlayacak.

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