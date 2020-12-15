Uğur Şahin: Bazı ülkelere ücretsiz aşı dağıtımı incelenmektedir

İRNA'ya özel röportaj veren Profesör Şahin, İslam ülkelerine ve dünyanın diğer ülkelerine kovid-19 ile mücadele için yardım konusuna değinerek, 'Kovid-19 salgınının yaygınlaştığını dikkate alarak elimizden geldiği kadar müslüman ve müslüman olmayan tüm ülkelere yardım etmeyi hedefliyoruz. Bu İslam'ın güçlü öğretilerinden biridir' dedi.

Şu anda aşı üretiminin düşük olduğunu ancak bunu artırmanın yollarını aradıklarını ifade eden Şahin, 'Üretimdeki artışla kesinlikle daha çok ülkeye aşı ulaştırılabilir' diye ekledi.

BioNtech şirketinin İcra Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Uğur Şahin, 29 Eylül 1965 İskenderun doğumludur.

BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.

Geçen ay ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu.

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