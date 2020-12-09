İran, Dağlık Karabağ krizinin kalıcı bir çözüme kavuşması gerektiğine inanıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Hatipzade, 'Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın bugün Tahran'a yaptığı ziyarette, Dağlık Karabağ sorunu, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler tartışıldı' ifadesini kullandı.

Hatipzade mesajının devamında, 'İran, iyi komşuluk politikası çerçevesinde, Azerbaycan'ın ilerleyişini işgal edilmiş toprklarını özgürleştirmesini memnuniyetle karşılarken, Dağlık Karabağ krizinin kalıcı bir çözüme kavuşması gerektiğine inanıyor' diye ekledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün başkent Tahran'a gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Zarif'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geldi.

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