Lordegan Petrokimya ürünlerinin yüzde 80’i ihraç edilecek

Abbasi Lordegan tesisinin açılışında muhabirlere yaptığı açıklamada, ‘’ Bu tesis ambargolara rağmen ülke için imkanlara dayanarak büyük işler yapılabileceğini gösterdi. İmkansızlıklar ve kısıtlamalar yolumuzu kesmedi.’’ Dedi.

Abbasi tesisin temelinin 20 sene önce atıldığını fakat büyük kısmının son 3 yılda tamamlandığını söyledi.

Tesise 754 milyon Avro döviz yatırıldığını ifade eden Abbası, tesisin yılda 670 bin ton Amontak ve bir milyon 70 bin ton üre üretim inmkanına sahip olduğunu söyledi.

Abbasi, tesisin istihdamın yanında ulaştırmaya da olumlu etkisi olacağını ve endirekt istihdam sağlayacağını söyledi.

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2012