Zengene: İran petrokimya sanayinin kapasitesi gelecek sene 100 milyon ton olacaktır

Video Konferans yöntemiyle Petrol Bakanlığının bazı projelerinin açılışında konuşan Zengene, geçen 7 sene zarfında petrokimya sanayinin üretiminin büyük oranda arttığını ve bugünkü hedeflerinin ham madde satışından üretim zincirinin tamamlanması ve ülke içi ihtiyaçların giderilmesi olduğunu söyledi.

Petrokimya sanayinde 3. Sıçramanın 5 sene sonra yaşanacağını belirten Zengene, 5 sene sonraki hedefin 37 milyar dolar değerindeki 133 milyon ton üretim olduğunu söyledi.

Bugün açılışı yapılan 3 projeye toplam bir milyar dolar yatırım yapıldığını ifade eden Zengene, bu sene açılışı yapılan 19 projenin yatırım miktarının 11.4 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani, Kordegan Petrokimya tesisinin üre ve amonyak biriminin açılışı yaptı. Bu tesislerden yıllık 240 milyon dolar gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

Bir milyon 750 bin ton kapasiteye sahip tesisin bir milyon 75 bin ton üre ve 80 bin ton amonyak üretmesi planlanmakta. Bu proje ile 2850 kişiye direkt ve 450 kişiye de endirekt istihdam sağlanmaktadır.

Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından Güney Azadegan petrol sahasının tevsi ve bunun için gerekli tesislerin yanında Güney Pars doğalgaz sahasında sıvı gaz ölçüm istasyonlarının açılışı da yapılacaktır.

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2012