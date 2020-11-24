8 ayda 716 ton çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu

Rızayi yaptığı açıklamada, bu alanda yapılan operasyonların İran kolluk kuvvetlerinin sınırlar ve tüm ülkede uyuşturucu ile mücadele azmini gösterdiğini söyledi.

Rızayi, batılı ülkelerin Afganistan’ı işgal hedefinin o ülke ve Müslümanların rahatlığını ellerinden alınması ve bu şekilde olduğunu belirterek, bunun tüm dünyaya olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

‘’ Batılı ülke halkları devletlerinin cinayetlerini bilmiyorlar mı? BM bu konuya müdahil olmamalı mı? ‘’ soruları soran Rızayi, batılı ülkelerin Afganistan halkına yıkım, ölüm ve zillet getirdiğini ve oları uyuşturucu satıcısı yaptığını söyledi.

Diğer ülkelerin İran’a uyuşturucu il mücadelede yardım etmesi gerektiğini Rızayi, ‘’ Geçen 8 ayda kaçakçılık şebekeleri ile 152 çatışmada 47 kaçakçı etkisiz hale gelirken 27’si yaralı olarak ele geçirilmiştir, bu çatışmalarda kolluk kuvvetlerinden 4 kişi hayatını kaybetmiştir. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012