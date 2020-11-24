İran ve Rusya dışişleri bakanları Karabağ ve Nükleer Anlaşma hakkında fikir alışverişinde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zarif ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesine işaret ederek, 'İran ve Rusya dışişleri bakanları bu telefon görüşmesinde, Rusya'nın Dağlık Karabağ bölgesinde tam ateşkesin sağlanması ve savaştan etkilenen bölge sakinlerine insani yardım ulaştırma konusundaki çabalarını ele aldı' ifadesini kullandı.

Taraflar bu görüşmede Suriye, Fars Körfezi ve Yemen'deki durum ve Afganistan meselesi de dahil olmak üzere diğer kilit konuların yanı sıra İran ve Rusya arasında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı da dahil olmak üzere diğer konularda uluslararası arenada yapılan iş birliğine dikkat çekti.

Görüşmede, ayrıca Tahran ve Moskova'nın, Nükleer Anlaşma'ya taraf ülkelerin bu anlaşma ve BMGK'nin 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İran ve Rusya Dışişleri Bakanları, iki ülke arasında, özellikle ekonomik, ticari ve insani alanlarda kapsamlı iş birliği planlarına ilişkin tutumlarını koordine ettiler. İki taraf, karşılıklı çıkarları ilgilendiren bütün konularda müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı' diye belirtildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish