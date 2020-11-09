İran ulusal tanker şirketine ait Artavil Tankeri, onarımlar için ISOICO'ya giriş yaptı

Artavil tankeri 248 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde, 19 metre yüksekliğinde ve 56 bin ton ağırlığındadır.

Gemi İnşa ve Kıyı Aşırı Endüstri Kompleksi Genel Müdürü Hamid Rızaiyan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu tanker, ana motor bölmesi, güvertedeki ana boruların ve üzerindeki jeneratörlerin değiştirilmesi dahil olmak üzere büyük ve su altı onarımlarından geçmelidir, bu tür onarımların devam etmesi bölgede sürdürülebilir istihdam sağlayabilir'dedi.

İran'ın Gemi İnşa ve Kıyı Aşırı Endüstrisi Kompleksi (ISOICO), Fars Körfezi'nde bulunan ve çeşitli gemi türleri ve açık deniz yapıları için gemi yapımcısı ve gemi tamircisi olarak görev yapan bir İran tersanesidir. ISOICO, IDRO'nun bir yan kuruluşudur.

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