Zareiyan: Politikacıların nefret dolu sözleri insan hakları için tehdittir

Zareiyan Genel Kurul’da düzenlenen oturumunda İran’ın tam olarak nefret uyandırmayan ifade özgürlüğüne inandığını belirtti.

Müslümanlar, göçmenler ve Afrika kökenlilerin tehlikeli sözlerin hedefi olduklarını ve bunun ifade özgürlünün suistimali olduğunu ifade eden Zareiyan, Müslümanların kutsallarına batılı ülkelerinde yapılan hakaretlerden duyduğu ciddi kaygısını bildirdi.

Siyasi saiklerle bir ülkeyi özel gündeme alınmasının İran tarafından reddedildiğini ifade eden Zareiya, İran’ın insan hakları ile ilgili kaygıların giderilmesi için karşılıklı saygı ve görüşmelere vurgu yaptığını söyledi.

Zareiyan, İran’ınn BM kurumları ile insan hakları konusunda ciddi ve kesin azmini gösterdiğini ifade ederek, İnsan Hakları Konseyinin siyasileşmeden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Zareiya, İran’ın insan hakları meselesinin siyasileşmesinin, ülkeleri baskı altına alınması ve hakaret edilmesine karşı olduğunu belirtti ve İnsan Hakları konularının BM Güvenlik Konseyinde gündeme alınmasının yararlı olmayacağını söyledi.

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2012