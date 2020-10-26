İran: Sözde İnsan Hakları rapor halk aleyhine oluşan azami baskının bir bölümdür

Zareiyan, BM Genel Kurulun 3. Komitesinde düzenlenen oturumda bu konuyu belirtti.

Zareiyan, bu raporun, teyit edilmemiş kaynaklardan, tek yönlü ve siyasi saiklerle düzenlendiğini belirterek, raporun düzenlenmesinin düzenleyicilerin İran yasal düzenini düşürmek hedefinde olanların düşmanca ve saldırgan politikalarını anlatmak temize çıkarmak için düzenlendiğini söyledi.

Bunun BM ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Zareiyan, rapor düzenleyenlerin, gerçekleri yanlış bilgilerle tahrif ettiklerini söyledi.

Daha önce terör listesinde yer alan grupların raporun düzenleyicilerinin dostları olarak karşımıza çıktıklarını ifade eden Zareiyan, bunun BM mekanizmaları için bir facia olduğunu söyledi.

Zareiyan raporu düzenleyenin şahsi taassuple ve şahsi yönlendirme ile hareket ettiğini ve raporda bir çok sahte haber ve yoruma yer verildiğini söyledi.

ABD’nin İran aleyhindeki ekonomik terörizmine değinen Zareiyan, Korona döneminde ABD’nin geniş şekilde ambargosunun devam ettiğini ve kısıtlamalarından dolayı İran’ın ilaç ve tıbbi teçhizat alamadığını belirterek, bu ve bölgede terörle mücadele kahramanı olan Şehit Süleymani’nin ABD tarafından şehit edilmesi karşısında ülkelerin susmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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2012