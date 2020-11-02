Korona aşısı hakkında iyi haberlerimizin olmasını umuyorum

İran Sağlık Bakanı, 'Neyse ki, ülke şu anda prosedürlere ve sağlık ilkelerine bağlılıkla ilgili büyük bir hareketin başladığına tanık oluyor ve bu arada İslam İnkılabı Rehberi'nden geniş bir destek aldık' dedi.

Koronavirüs salgınının ilk aylarında yapılan çabalara değinerek, koronavirüs tespitinin ilk aşamasında ilk vakanın 78 milyon kişi için değerlendirildiğini, ikinci aşamada ise 43 milyon kişi için değerlendirildiğini, bunun hastaneler ve sağlık personeli üzerindeki baskının büyük ölçüde hafiflemesine yardımcı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı,' Ayrıca ülkede 1.200 mobil tıp merkezi açtık ve korona testlerinin sayısını günde 1.200'den 25.000'e çıkardık'dedi.

İran Sağlık Bakanı, başlangıçta sadece 2 olan laboratuvar sayısının ülkenin her yerinde 160'a çıkarıldığını ve o dönemde hastalığın neden olduğu ölümleri günde 40 kişinin altına düşürdüğünü kaydetti.