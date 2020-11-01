İranlı öğretim görevlisi, 2019 COMSTECH Ödülü'ne değer görüldü

Emirkebir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Caferi'nin çalıştığı dal, biyosistemlerin modellemesinde kullanılan karmaşık ağ sektörüdür.

Her 4 yılda bir matematik, fizik, biyoloji ve kimya bilimlerinde üne kavuşmuş İslam İşbirliği Teikilatı üyesi ülkelerdeki bilim adamlarına verilen COMSTECH'in bu yılki kazananı İranlı ve Faslı iki bilim insanı oldu.

BM'den sonra dünyanın en büyük devletlerarası kurumu olan İslam İşbirliği Teşkilatı'na 4 kıtadan 57 ülke üyedir.

Merkezi Pakistan'da bulunan COMSTECH, İİT'nin bilimsel ve teknik komitesi olarak, başkanlığını bu ülkenin cumhurbaşkanı yapmaktadır.

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