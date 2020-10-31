İranlı yetkililer Türkiye’deki depremden dolayı meslektaşlarına başsağlığı mesajları gönderdiler

İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a gönderdiği mesajda Türkiye’nin batı bölgesindeki depremden derin üzüntü duyduğunu belirterek, depremsedelere yardıma hazır olduklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğluna depremle ilgili gönderdiği mesajda olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yaralılara açıl şifalar diledi ve İran’ın her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de Türk meslektali Fahrettin Koca’ya gönderdiği mesajda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı ve İran Kriz Yönetim Merkezi Başkan Yardımcısı Abdülrıza Rahmani Fezli de depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir mesaj gönderdi ve İran’ın yardıma hazır olduğunu bildirdi.

İzmir’e yakın bölgede vuku bulan 6.9 şiddetindeki depremde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybederken 800’ü aşkın kişi de yaralandı.

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