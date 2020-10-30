Azerbaycan Dışişleri Bakanı, İran’ın Karabağ önerisini takdir ettiklerini bildirdi

Bayramov, yaptığı açıklamada, ‘’ İran, defalarca konunun barışçıl yollarla çözülmesi için çaba sarf etmiştir ve biz bu çabaları takdir ediyoruz. ‘’ dedi.

Bayramov, buna paralel olarak Minsk Grubu çerçevesinde de Karabağ meselesi ile ilgili istişarelerin devam ettiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran’ın Karabağ meselesinin çözümüne yönelik önerisini sunmak için geçen günlerde Bakü’de ve daha sonra Moskova’da temaslarda bulundu.

Irakçi şu an öneriyi sunmak için Erivan’da bulunmakta ve daha sonra Ankara’yı ziyaret etmesi beklenmektedir.

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2012