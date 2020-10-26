Güneybatı Asya bölgesi dünyada üstünlük ve liderliğin belirleyicisidir

Videokonferans yöntemiyle düzenlenen bir törende konuşan General Bakıri, jeostratejik ve jeopolitik teorilerinde dünyanın eksen bölgesinin kesinlikle Güneybatı Asya bölgesi olduğuna dikkati çekerek, Bu bölgede üstünlüğü sağlayan bir güç veya süpergüç, bölgenin özellik ve avantajları sayesinde güç hiyerarşisinin tepesinde yer alır' ifadesini kullandı.

İran'ın komşu veya diğer ülkelerin topraklarına göz dikmeden kendi devrim ve dini temelleri çerçevesinde tam bağımsızlık hedefine doğru ilerlediğini kaydeden General Bakıri, 'Bildiğiniz gibi son dönemde nükleer mesele konusunda da taahhütler edinerek dünya ile barışı tercih ettik. Herkes de İran'ın Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerine bağlı kaldığını kabul ediyor, ancak terörist ve cani ABD'nin taahhütlerini ihlal etmesi sürdü' değerlendirmesini yaptı.

İran'ın taahhütlerine bağlı olmasına rağmen ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İrn halkına yönelik yaptırım ve baskılarını uygulamaya başladığını dile getiren General Bakıri, 'ABD'nin amacı, İran'ın bu ülkenin dayattığı strateji ve politikalarını kabullenmesidir. Sözde iddiaları İran'ın müzakere masasına gelmesi olasa da asıl amaçları İran halkının cani ABD'ye teslim olmasıdır' diye konuştu.

İran'ın bulunduğu bölgenin sahip olduğu özellik ve avantajlar nedeniyle güçlü olmamaları durumunda dünya savaşlarında yaşananların tekrar yaşanabileceği uyarısında bulunan General Bakıri, 'İki dünya savaşında İran tarafsızlığını ilan etmesine rağmen toprak bütünlüğümüz ile bağımsızlığımız hiçe sayıldı. Güçlü olmasak çıkarlarımızı koruyamayız. Güçlü olmak için ise İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin buyruklarını dinlememiz ve savunma alanındaki gücümüzü artırmamız gerekir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish