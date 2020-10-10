İran ve Türkiye ticari ilişkilerin güçlenmesini istedi

Tebriz Cuma İmamı Muhammedali Al-i Haşim, Türkiye'nin yeni Tebriz Başkonsolosu Tufan Höbek'le görüşmesinde yaptığı açıklamada, 'İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye ortCumhuriyeti ekonomik ve siyasi açıdan çok iyi ilişkilere sahipler ve 2016 darbe girişimini kınayan ilk ülke İran'dı' dedi.

İran ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel ortak noktalarına değinen Al-i Haşim, 'Bu ortak paydalar iki ülke vatandaşlarının geliş gidişlerini kolaylaştırabilir. Bu hususta da eski dönemden beri İran-Türkiye ilişkilerinin temeli olan İran'ın kuzeybatı bölgesi, kültürel ve siyasi ortak noktaların derinleşmesine katkı sunabilir' diye belirtti.

ABD'nin zalimce ambargoları ike korona salgınının İran-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediğini kaydeden Ali-i Haşim, İran ve Türkiye müslümanlarının birliğinin değerli olduğunu ve Türkiye'deki dini alimler sebebiyle Şii ve Sünni birliğinin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yeni Tebriz Başkonsolosu Tufan Höbek de bu görşmede yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin geliştirilmesini kendi misyon ve görevlerinden olduğunu belirterek, ithalat ve ihracatın artması için hava sınırlarının açılmasını beklediklerini bildirdi.

İran ile Türkiye'nin dini, coğrafi ve kültürel ortak paydalarına dikkati çeken Höbek, 'İran ve Türkiye dış politikalrında Filistin başta olmak üzere tüm dünya mazlumlarına destek gibi ortak görüşleri paylaşıyor. Ayrıca Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu İran'ın kuzeybatısındaki cuma imamlarının dile getirmesi, bize göre takdire şayan bir hareketti' diye ekledi.

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