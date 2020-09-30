Türkiye, İran'ın külçe ihracatının ana pazarı

İran gümrüklerinin istatistik tablolarına göre, İran'a yapılan külçe ihracatının toplam değeri 73 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Madencilik ve madencilik sektörlerinde bu yılın ilk beş ayında dış ticaret, hedef pazarlara 2 milyar 176 milyon dolar değerinde mal 15 milyon 699 bin ton oldu.

Ayrıca bu yılın ilk beş ayında (Nisan-Ağustos) madencilik ve madencilik sektörlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 1 milyar 219 milyon dolar değerinde 1.530 bin ton mal ithal edildi.

Bu yılın ilk beş ayında çinko zincir ihracatının değeri 82.4 bin tona ulaştı ve 90.9 milyon dolar değerinde oldu, bu dönemde ülkeye 3,7 milyon dolar değerinde 6,4 bin ton çinko zinciri girmiş olup, geçen yılının aynı dönemine göre ağırlık ve değer olarak sırasıyla% 81 ve% 75 azalma göstermiştir.