İran-Türkiye uçuşları 7 Ekim'de sağlık protokollerine uyularak sınırlı bir şekilde yeniden başlayacaktır

Üç gün önce Sivil Havacılık Kurumu yaptığı açıklamada, korona virüs salgınına karşı koymak için İran'dan Türkiye'ye giden tüm yerli havayollarının ve Türk havayollarının uçuşları bir sonraki duyuruya kadar iptal edilecek.Ancak bugün yeni bir açıklamayla İran ile Türkiye arasında günde iki sefer yapılacağı uçuşların yeniden başlayacağı duyurdu.

Sivil Havacılık Teşkilatı'nın halkla ilişkiler açıklamasına göre, bu teşkilatın başkanı Turec Dehgani Zengene, İran ve Türkiye Sivil Havacılık Teşkilatı'ndan ruhsat alarak Türk uçuşlarının yeniden başladığını duyurarak'İran Sivil Havacılık Teşkilatı ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve ruhsatların verilmesi ile İran-Türkiye uçuşları kısıtlı olarak yapılacaktır'dedi.

Yollar ve Şehircilik Bakan Yardımcısı,'Açıklanan sağlık protokollerine tam uyumlu olarak, İran havayollarından birisi tarafından günde bir uçuş ve ayrıca Türk Hava Yolları tarafından günlük bir uçuş gerçekleştirilecek, Aslında günde iki uçuş İran ve Türk havayolları tarafından gerçekleştiriliyor.

Dehgani Zengene,'bu seferler Bazı yaptırımları kırmak, bilet fiyatlarını düşük tutmak ve yolculara yardımcı olmak için düzenlendi'diye belirtti..

Sivil Havacılık Otoritesi Başkanı,'Türk uçuşları tüm sağlık protokollerine uygun olarak gerçekleştiriliyor'diye ekledi..

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