İran-Türkiye ticari ilişkilerinin iniş çıkışları ve yaptırımların yıkıcı rolü

İki taraf arasındaki siyasi ilişkilerin gelişmesine paralel olarak yaşanan bu ekonomik ilişkiler, bir zamanlar Türkiye'yi İran'ın en önemli ticaret ortağı yaptı. İki ülkenin yakınlaşmasının ardından İran ve Türkiye cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yılda 30 milyar dolara ulaşma hedefini açıkladı.

Bir noktada iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hacmi 20 milyar dolara yükseldi, ancak bu rakam esas olarak altın ticaretinden kaynaklanıyordu ve iki ülke arasındaki gerçek ticaret hacmini ve mal ticaretini gösteren bir rakam değildi.

Türkiye, yaptırımlar döneminde İran'ın dostuydu ve İranlı yetkililer, İran'a zor zamanlarında arkadaşlarını unutmayacağını defalarca hatırlattı.

Nükleer anlaşmadan önce iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesindeki belki de en önemli faktör, ABD'nin İran'a Birleşmiş Milletler'deki baskısının yıllar içinde uyguladığı çeşitli yaptırımlar oldu.

Nükleer anlaşmanın imzalanması ve yaptırımların kaldırılmasıyla, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesinin yolu açıldı, ancak Avrupa ürünlerinin veya Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin yüksek kalitesi dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle, bu ülkelerin İran'daki yolu, Türkiye'ydi.

Nükleer anlaşmanın imzalanması ve yaptırımların kaldırılmasıyla, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesinin yolu açıldı, ancak Avrupa ürünlerinin veya Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin yüksek kalitesi dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle, bu ülkelerin İran'daki yolu, Türkiye'ydi.

Söz konusu dönemde Türk medyasında bu noktaya ve İran'ın zor döneminde dostu Türkiye'yi olması gerektiği gibi dikkate almadığına ve belki de etmemesine dair Türk medyasında çok sayıda şikayetler yer aldı.İki ülke Ekonomik İlişkiler Komisyonu ve Çalışma Konseyi de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerde bu mekanizmalara rağmen sürekli toplantılar yapmaya devam etti.İran'ın taraf olduğu en eski komisyonlardan biri olan iki ülkenin Ekonomik İlişkiler Komisyonu, komisyonun son toplantısı 17 ve 18 Eylül 2019'da İran'da gerçekleştirildi.İran-Türkiye İş Konseyi de 2001 yılında kurulmuştur.