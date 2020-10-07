7 Eki 2020 14:54
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Rezevi Horasan'da plakalı ısı eşanjörlerinin üretimi ile 40 milyon dolarlık tasarruf sağlandı

Rezevi Horasan'da plakalı ısı eşanjörlerinin üretimi ile 40 milyon dolarlık tasarruf sağlandı

Maşhed, İRNA - Horasan Bilim ve Teknoloji Parkı Başkanı ,'Bu parkta bilgi tabanlı bir firmanın uzmanları tarafından plakalı ısı eşanjörlerinin yapılması sayesinde 40 milyon dolar döviz tasarrufu sağlanmıştır'dedi.

 Horasan Bilim ve Teknoloji Parkı Başkanı, plakalı ısı eşanjörlerinin farklı sıcaklıklara sahip iki sıvı arasında ısı transferi için kullanıldığını belirterek'İsveç, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve İran dahil olmak üzere dünyada tasarım  yazılımına sahip olan bu ürünün üretici sayısı çok az'diye belirtti..

Horasan Bilim ve Teknoloji Parkı Başkanı,'Plakalı ısı eşanjörü, rafinaj ve petrokimya, petrol, gaz, çelik endüstrileri, tesisler ve gıda gibi ana endüstrilerde kullanılmaktadır'dedi..

Ganberi, bu dönüştürücülerin önemine değinerek, 'Dönüştürücü istenilen sektörde değilse üretim süreci tamamlanmayacaktır 'diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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