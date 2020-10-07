Rezevi Horasan'da plakalı ısı eşanjörlerinin üretimi ile 40 milyon dolarlık tasarruf sağlandı

Horasan Bilim ve Teknoloji Parkı Başkanı, plakalı ısı eşanjörlerinin farklı sıcaklıklara sahip iki sıvı arasında ısı transferi için kullanıldığını belirterek'İsveç, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve İran dahil olmak üzere dünyada tasarım yazılımına sahip olan bu ürünün üretici sayısı çok az'diye belirtti..

Horasan Bilim ve Teknoloji Parkı Başkanı,'Plakalı ısı eşanjörü, rafinaj ve petrokimya, petrol, gaz, çelik endüstrileri, tesisler ve gıda gibi ana endüstrilerde kullanılmaktadır'dedi..

Ganberi, bu dönüştürücülerin önemine değinerek, 'Dönüştürücü istenilen sektörde değilse üretim süreci tamamlanmayacaktır 'diye ekledi.

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