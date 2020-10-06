İran filmi Los Angeles Asya Film Festivali'nde Altın Elmas için yarışacak

Salar Tahrani'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Mehran Rençber'in yazdığı, Areş Seccadi'nin ise yapımcılığını üstlendiği psikolojik korku temalı Şahin, 4. küresel yarışmasında Los Angeles Asya Film Festivali'nde Altın Elmas için yarışacak.

ABD Uluslararası Ticaret Odası tarafından düzenlenen bu festival, bu yıl 1-14 Kasım tarihleri arasınd Los Angeles'te gerçekleşecek.

Daryuş Sinema Kurumu'nun ürünü Şahi'nde Alirıza Kemali, Gelare Abbasi, Bahar Nuhiyan, Ferzin Müheddis ve İhsan Emani gibi oyuncular yer aldu.

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