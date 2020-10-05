İranlı kadın oyuncu Avusturya’dan ödül kazandı

Şehbazzade, Avaze Şehnevaz’ın yönetmenliğini yaptığı Mina isimli eserde başsol oyuncusu olarak görev almıştır.

İran ve Kanadda ortak yapımı olan ‘’Mina’’ filmi daha önce Amerika, Hindistan, İsveç’te birkaç festivale katımıştır. Bu film Bağımsız Stockholm film festivalinden en iyi senaryo ödülünü kazanmıştır.

Avusturya Uluslararası Kısa Metrajlı Film Festivali her sene bir ile 30 dakikalık filmlerin animasyon, hikaye ve belgesel dallarında düzenlenmektedir.

Festival bu sene 24-29 Eylül tarihlerinde Avusturya’nın Lenzing kentinde düzenlendi.

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2012



2012