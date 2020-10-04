İran'dan 4 film ABD Washington DC Film Festivali'nde

ABD'deki Washington D.C. bölgesinin en eski ve en büyük film festivali sayılan bu festivalin 34.'üsünde sanat ekolleri hakkında katılımcılar arasında görüşmeler gerçekleşir.

2-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen bu yılki festivalde İranlı kadın yönetmen Merziye Riyahi'nin yönettiği Sürücü Kursu, ABD, İngiltere ve İran'ın ortak yapımı 53 Darbesi, Said Rustayi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Metresi 6.5 ve Mesud Bahşi'nin yönettiği İran, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Lübnan ortak yapımı Yelda filmi, İran'dan katılacak filmler olarak açıklandı.

Öte ynadn Feriba Bayat'ın yönettiği Screen isimli kısa film, Los Angeles Asya Film Festivali'nde ödül için yarışacak.

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