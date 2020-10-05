5 Eki 2020 21:18
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News Code: 84066102
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Bu sene çelik üretimi 30 milyondan fazla olacak

Bu sene çelik üretimi 30 milyondan fazla olacak

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hpdadad Garibpur, bu sene souna kadar (20 Mart 2021) çelik üretiminnin 30 milyon tonu aşacağını söyledi.

Garibpur, Kiş adasında düzenlenen 22. Çelik Sempozyumunda yaptığı açıklamada, İran’ın çelik konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri olduğunu belirterek, bu sene bu alandan üretimin 30 milyonn tonun üstünde olacağını ve çelik ihtacatından 4 milyar dolrı aşkın gelir elde edilebileceğini ve 200 bin kişiye direkt istihdam yaratılabileceğini söyledi.
Garibzade, üniversite hocalarıdan araştırmalarınnı seminer şeklinde ortaya koymalarını isteyerek, bu şekilde sunulan çözümlerden ortak ihtiyaçlarınn giderilmesi için yaralanılacağını söyledi.

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