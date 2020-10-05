Bu sene çelik üretimi 30 milyondan fazla olacak

Garibpur, Kiş adasında düzenlenen 22. Çelik Sempozyumunda yaptığı açıklamada, İran’ın çelik konusunda dünyada sayılı ülkelerden biri olduğunu belirterek, bu sene bu alandan üretimin 30 milyonn tonun üstünde olacağını ve çelik ihtacatından 4 milyar dolrı aşkın gelir elde edilebileceğini ve 200 bin kişiye direkt istihdam yaratılabileceğini söyledi.

Garibzade, üniversite hocalarıdan araştırmalarınnı seminer şeklinde ortaya koymalarını isteyerek, bu şekilde sunulan çözümlerden ortak ihtiyaçlarınn giderilmesi için yaralanılacağını söyledi.

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