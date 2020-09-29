Kutsal Savunma ile ilgili eserler farklı dillere çevrilmektedir

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Albay Mirahmedi, 'Kutsl Savunma kültürü ile Irak'ın İran'a karşı dayattığı 8 yıllık savaşta gazilerimizin fedakarlık ve şehadet kültürünü dünya halklarına aktarmak istiyoruz' dedi.

Çeşitli ülkelerin askeri ataşelerinin Tahran'da düzenlenen Kutsal Savunma Kazanımları Ulusal Fuarı'na ilgilerinin yoğunun olduğuna değinen Albay Mirhmedi, 'Ordu olarak İran'da askeri ataşeleri olan bütün dost ülkeleri bu fuarı ziyaret etmeye davet ettik. Fuarda Türkiye, Almanya, Ermenistan, Türkmenistan dahil 25 ülke temsilcisi yer almaktadır' diye belirtti.

Kutsal Savunma'nın 40. yıldönümü münasebetiyle Biz Güçlüyüz sloganı ile 23 Eylül'de faaliyete başlayan Kutsal Savunma Kazanımları Ulusal Fuarı, 30 Eylül'e kadar faaliyetine devam edecek.

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