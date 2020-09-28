Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı: Simülatör yapımında ve eğitiminde kendi kendimize yeter konumdayız

IRNA'ya açıklamada bulunan Vahedi, "Hava Kuvvetleri teçhizat odaklı bir güçtür ve Devrimin zaferinden sonra, silahlı kuvvetlerimizi ambargosu Hava Kuvvetlerinden başladı fakat İmam Humeyni'nin rehberliğinde, teknik personelimizin cihatçı çabaları ve pilotlarımızın cesaretiyle sekiz yıllık kutsal savunmayı başarıyla tamamladık. ‘’ dedi.

Vahedi kendi taçhizatlarını yapmanın ilk Hava Kuvvetlerinde başladığını ifade ederek, İran Hava Kuvvetleri teknik personelinin üniversiteden bilim insanları ve ülkedeki sanayi merkezleri, Savunma Bakanlığı ve bilim temelli şirketlerin ortaklığı ile uçak parçaları ve çeşitli hava ekipmanlarını üretime başladıklarını ve tamir ettiklerini söyledi.

Vahedi, "Bugün, Yassin eğitim jeti ve dünyadaki en son ekipmanlarla donatılmış Kevser savaş uçağını inşa ederek önemli başarılar elde ettik. Ayrıca simülatörlerin yapımında ve eğitiminde kendi kendimize yeter hale geldik ve birçok hava parçası ve ekipmanını tamir edip üretebiliyoruz. ‘’ diye konuştu.

Vahedi, "Son iki tatbikatta, havadan havaya, havadan karaya füzeler, bombalar ve İHA'lar da dahil olmak üzere bu tatbikatlarda kullanılan tüm ekipman ve mühimmat, İranlı gençler tarafından inşa edildi ve geliştirildi. ‘’ ifadesini kullandı.

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