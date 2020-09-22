İran halkı 8 yıl süren Kutsal Savunma döneminde destan yazdı

Ordu'nun tam olarak organize olmadığı İslam Devrimi'nin ilk yıllarında, İran'da devrim koşullarının kendisini bölgenin süpergücü olarak sanan Saddam Rejimi, Doğu ve Batı süpergüçlerinin kışkırtması ve bölgedeki gerici ülkelerin desteği ile İran topraklarına namertçe saldırı başlattı.

İran'a karşı savaş başlatanların amacı, bölgesel ve küreseldi. Baas Rejimi 22 Eylül 1980 günü İran'a açtığı savaş tam sekiz yıl sürdü.

8 yıl süren Kutsal Savunma dönemine önemli olan husus, halk ile askeri birliklerin birlik ve beraberliğiydi. O dönem birlik ve üniforma rengi değil, düşmanı korumak herkes için önemliydi.

1980-88 yılları arasında dayatılan bu savaşta İran halkı, gırtlağına kadar silahlanmış ve Doğu ile Batı'nın desteğini alan Saddam rejimine karşı elli boş şekilde direnerek İran toprağının bir karışını düşmana vermedi.

Savaşın başlamasının üzerinden 40 yıl geçti. İran halkı hala savunma hazırlığını korumuş ve asla hiçbir düşmana tecavüz ve saldırısı için müsaade etmeyecektir.

Son yıllarda İran silahlı kuvvetleri kendi caydırıcılık güçlerini artırarak, kendi kendine yeterlik açısından büyük adımlar atmış ve İran'ın elektronik ve füze alanındaki güç ve olanakları, her yıl görücüye çıkmaktadır.

Resmi verilee göre İran halkı bu savaş ve diğer terör olaylarında 225 bin 570 şehit verdi. Ayrıca ülkede 574 bin 101 gazi mecvuttur. Savaş sırasında esir düşen ve sonrasında serbest bırakılan gazi sayısı ise 43 bin 173 kişidir.

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