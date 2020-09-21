Kutsal Savunma, İran'ın ulusal güvenliğini ve İran halkının büyüklüğünü garanti etti

General Muhammed Bakıri, Bu sabah İslam Devrimi Müzesi'nde Kutsal Savunma'nın bir milyon gazisinin onuruna düzenlenen törende ‘Ülke tarihindeki Kutsal Savunmayı korumayı görevimiz olarak görüyoruz’dedi.

Genelkurmay Başkanı,’İran’ın milli ilerlemesi, güvenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bugünün ve gelecek kuşakların kıymetli bir unsuru olan Kutsal Savunma tarihini korumaya kararlıyız ve her türlü çarpıklığa ve sapmaya karşı sigortalıyız ve bu zamanın unutulmasına izin vermeyeceğiz ‘ifadesini kullandı.

1980'de başlayan Irak-İran savaşının yıldönümü olan 22 Eylül; İran'da Kutsal Savunma Haftası olarak adlandırıldı

İran-Irak Savaşı veya Birinci Fars Körfez Savaşı (22 Eylül 1980 - 20 Ağustos 1988) Irak ile İran arasında silahlı bir çatışmadır. Savaştan önce, Irak'ın İran'dan Arap nüfuslu petrol zengini Huzistanı ve Şatt ül-Arab Nehri'nin doğu yakasını ele geçirme arzusuyla İran ve Irak arasında bir dizi toprak anlaşmazlığı yaşandı.

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