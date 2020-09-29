San Franciso festivalinin en iyi film ödülü İran'ın

Celal Çavuşiyan'ın yapımcılığını üstlendiği, Babek Nebizade'nin yönettiği Pence Arkasındaki Okyanus filmi, üçüncü uluslararası gösterisinde San Francisco Film Festivali'ne katılarak En İyi Film Ödülü'nü almayı başardı.

Daha önce Uluslararası İsfahan Çocuk Film Festivali'nden altı ödül alarak büyük başarıya imza atana Pencere Arkasındaki Okyanus, İran'ın güneyindeki adalarda yaşayan ve ekonominin canlılığı ve bölgenin stratejik konumuna rağmen zor koşullarda minimum yaşam imkanları ile yaşayan çocukları odağına alıyor.

Bu çocuklar her daim geleneksel müzik, eski görenekler ve yerel danslarla adanın çekici yerlerinde yabancı turistler vasıtasıyla gelirlerini sağlamaya çalışmaktadır.

İran Çocuklar ve Ergenler Düşünsel Besleme Merkezi ürünü bu film, Fars Körfezi'ndeki Keşm adasında yer alan Gemburun, Çahkuk, Laft ve Yıldızlar Deresi gibi köy ve bölgelerde çekildi.

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