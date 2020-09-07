İran araç lastiği üretimi %27 arttı

Yılın ilk beş ayında 10 milyon 232 bin 759 araç lastiği üretilirken, bu oran geçen yılın aynı dönemine göre %26 büyüme gösterdi.

Ülkede 62.968 ton otomobil lastiği (% 28 büyüme), 9.268 ton van lastiği (% 13 büyüme) ve 21.237 ton yük ve otobüs lastiği (% 10 büyüme) üretildi.Hafif tarım lastikleri üretimi% 123 artarak 2.223 tona, ayrıca ağır tarım lastikleri üretimi% 42 artarak 7.832 tona, yol yapımı ve sanayi araçları lastikleri ise% 17 artarak 2.401 tona ulaştı.Geçen yıla göre% 80 artış gösteren ülkede 772 ton bisiklet lastiği üretildi.Bu dönemde motosiklet lastiği üretimi% 23 artışla 5.625 tona, iç lastik üretimi ise% 39 artışla 4.960 tona çıktı.

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