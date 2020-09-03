Devriye botları, arama ve kurtarma araçlarının yerel şanzımanı görücüye çıktı

General Hateni düzenlenen törende gemicilik sanayinin önemine değinerek, batılı ülkelerin geçmiş yıllarda türlü vesilelerle bu sanayi dalında kullanılan teçhizatın İran’a girişini engellediklerini ve bunun da İran’ın bu hususta kendi yerel sanayini üretme imkanı sağladığını söyledi.

Denizcilik alanında yapılacak teçhizatların daha fazla dikkat ve emek gerektirdiğini ifade eden Hatemi, İran’ın savunma bakanlığı uzmanlarının bu alanda ihtiyaçlarını gözeterek, 12 ayda 1650 beygir gücünde bir şanzıman yapabildiklerini söyledi.

Bu sitemin askeri ve sivil alanda kullanım alanına sahip olduğunu ifade eden General Hatemi, sistemin bir deniz vasıtasının ana melzumatından olduğunu söyledi.

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2012