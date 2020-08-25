Devrim sonrası deniz ürünleri üretimi 40 kat artmıştır

Mirzai yaptığı açıklamada, devrimin ilk zafer yılında su ürünleri üretim miktarının 3 bin ton iken bu rakamın geçen sene 125 bin tonu aştığını söyledi.

Mirzai, sektörün su balıkları, çeşitli balık türleri, karides ve denizde balık çiftliklerinde yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Karides üretiminde 17 bin hektar çiftlik olduğunu ve bunun bir sene içinde 25 bin hektara artacağını ifade eden Mirzai, her hektarda ortalama 4 ton ürün alındığını söyledi.

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2012