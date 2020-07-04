Geçen yıl İran'da 1.3 milyon ton balıkçılık ve su ürünleri üretildi

Tarım Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda kısıtlamalrının insanlarını deniz üretimine yönlendirdiğine dğeinen Hunmirzayi, 2018 yılında dünya genelinde toplam balıkçılık ve su ürünleri üretiminin 212 milyon tonu aştığını ve kültür balıkçılığının bu sektördeki payının yüzde 54 olduğunu dile getirdi.

İran Balıkçılık ve Su Ürünleri Kurumu'nun bu yöndeki yaklaşımının küresel yaklaşımla paralel olduğuna dikkati çeken Hunmirzayi, 'İran toplamda dünyadaki bu sektör üretiminde 23. sırada yer alırken, avlanmada 25., kültür balıkçılığında 18. Hint Okyanusu'ndaki balık avlanmada 2. sırada yerleşti' dedi.

1979 yılında yaşanan İslam Devrimi'nden sonra balıkçılık ve su ürünleri üretiminin 40 kat büyüdüğüne değinen Hunmirzayi, bu sektördeki ortalama yıllık tüketimin de kişi başına 1978 yılındaki 1 kilogramdan 2019 yılında kişi başına 13 kilograma ulaştığını ifade etti.

İran'ın tatlı ve tuzlu sularda alabalık üretiminde dünyada bir numara olduğuna işaret eden Hunmirzayi, 'İran karides üretiminde dünya 14.'sü, havyar balıkları üretiminde 3. ve havyarda dünya ikincii olarak bu sektörde büyük kapaite ve güce sahip olduğunu gözler önüne sermektedir' diye ekledi