Bu sene 1.5 milyon ton deniz ürünleri üretilecektir

Hun Mirzayi yaptığı açıklamada bu rakamdan 700 bin tonunun denizlerden avlanacağını ve 800 bin tonunun da balık çiftliklerinden olacağını belirterek geçen sene avlanarak üretilen deniz ürün miktarının kuzey ve güney denizlerden yaklaşık 650 bin ton olduğunu söyledi.

Bu sene ilk kez balık çiftliklerindeki üretimin denizden avlanmadan daha fazla olduğunu ifade eden Hun Mirzayi, yapılan yatırımların fazlalığından dolayı bu durumun gelecek yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Deniz ürünleri tüketim miktarının artmakta olduğunu ifade eden Hun Mirzayi, bu rakamın iki sene önce 12 kg, geçen sene 13.3 kg olduğunu ve bu rakamın bu sene 14.5 kg olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

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2012