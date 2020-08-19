Düşman savunma sistemlerinden kolayca geçbilen İran yapımı füzeler

General Hatemi, Salı gecesi bir televizyon programında İran'ın son yıllardaki savunma başarılarına ve silahlı kuvvetlerin kara, deniz ve hava alanında çeşitli savunma teçhizatı üretiminde kendi kendine yeterliliğine atıfta bulunarak’İran'ın savunma ve füze gücü İran halkına aittir ve savunmaya ihtiyacımız olduğu sürece; Bu gücün güncellenmesi gerekiyor’dedi.

İran Savunma Bakanı, ‘Eğitim uçağı ve savaş uçağı yapımı; caydırıcılığı artırmak amacıyla füze gücünün iyileştirilmesi; Her türlü askeri ve muharebe teçhizatını tasarlamak ve üretmek, İran Silahlı Kuvvetlerinin onurlarından biridir’diye belirtti.

General Hatemi,’21 Ağustos'ta (Savunma Sanayii Günü ‌) İran insansız hava araçları sergisinin düzenleneceğini duyurduğunu belirterek’Batılı ülkelere göre; İran, drone gücü açısından dünyada beşinci ila yedinci sırada yer alıyor’ifadesini kullandı.

General Hatemi,’Milli Savunma Bakanlığı'nın denizcilik alanındaki başarılarıyla ilgili olarak’Her türlü deniz ürününü üretiyoruz ve bence bu ürünlerden en önemlisi gemilerin donatılması. Silah, füze, savunma vb. Alanındaki teçhizatımız, şüphesiz bu gemilere takılan güncel teçhizat olan süper güçler seviyesindedir’dedi.

General Hatemi,İran silahlı kuvvetlerinin düşmanın hareketlerini yakından izlediğini belirterek’İhtiyaç sahibi ülkelere silahlarını ve teçhizatlarını doğru kalite ve fiyatla tedarik etme kabiliyetine sahip olduğumuzu söyledik’diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489