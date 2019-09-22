İran yeni savunma ürünlerini görücüye çıkardı

Birkaç gün önce resmi olarak İran tarafından görücüye çıkan Baver-373 isimli hava savunma sistemi de yerli ve yabancı medya temsilcilerinin kameraları önünde geçit töreninde tanıtıldı.

200 kilometre menzille 27 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabilen bu savunma sistemi, Rus S-300 ve ABD Patriot savunma sistemlerinden daha üstün olarak İran coğrafya ve iklim koşullarına özgü tasarlanmıştır.

Ayrıca İran Ordu Hava Kuvvetleri'nin en son İHA nesli olarak bilinen Keman-12 İHA'sı da bugünkü törende gösterime girdi.

1 kilometre operasyon çapı ile 100 kilogram ağırlığındaki askeri yükleri taşıyabilen Keman-12 İHA'sı, 50 poundlık dörder bombayı taşıyabilir. İHA'nın hızı saatte en fazla 200 kilometredir.

Öte yandan füze, radar sistemleri, tank, zırhlı araçlar vb. gibi İran'ın ürettiği savunma ve askeri cihaz ve ürünler de Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla düzenlenen törenlerde görücüye çıktı.

Kutsal Savunma Haftası nedeniyle bugün başkent Tahran'ın yanı sıra ülke çapında muhteşem geçit törenleri düzenlendi.

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