İran, Türkiye'nin "İslam Hat Sanatı" nı kaydetme teklifine itiraz etti

Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı Halkla İlişkiler Raporuna göre Muhammed Hasan Talebiyan, ’daha önce de açıklandığı gibi, Türkiye tarafından 2020 yılı için herhangi bir hat dosyası bulunmamaktaydı, Ancak son bilgilere göre,Türkiye, İran tarafından itiraz edilen 2021 yılı için UNESCO'ya İslam Hat Sanatı başlıklı bir dosya sunmuştur’dedi.

Talebiyan, ’daha önce de açıklandığı gibi, herhangi bir ülke, maddi olmayan kaligrafi mirasını tescil edebilir, Fakat İslam sıfatı aslında Türkiye'den daha geniş bir alanı ifade etmektedir ve bu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Sözleşmeye aykırıdır’diyerek’ Türkiye'nin önerilen hat sanatı dosyası İslami bir karaktere sahip ve İran tarafından resmen itiraz edildi . Çünkü İslam sıfatı İran'da İslam Hat sanatının kökeninin aranması gerektiğinden bağımsız olarak Türkiye ile sınırlı olamaz’ifadesini kullandı.

Talebiyan, ’İran, iyi koruma önlemleri listesi çerçevesinde hat dosyasını 2021 yılı için UNESCO'ya gönderdi’dedi.

Kültürel Miras Bakan Yardımcısı, hat sanatı daha önce farklı ülkeler tarafından kaydedildi; Örneğin, Çin 2009 yılda Çin kaligrafisini kaydetti ve Arap ülkeleri de 2021 yıl için UNESCO'ya Arapça hat unvanı ile bir dosya gönderdi.Söz konusu Sözleşmenin maddelerine mutabık, kültürel bir unsurun kaydedilmesi tekel veya mülkiyet yaratmamakta;Fakat İslam hat sanatına karşı itirazimiz teknik bir sorundur, İslami sıfatın, Türkiye ve Türkiye sınırlarının ötesindeki bir aralığı ifade etmesi bakımından, bu unvanı bu ülkenin hat sanatı dosyası için kullanamaz’diye ekledi.

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