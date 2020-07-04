İran Kooperatif Bakanlığı ile UNICEF arasında korona iş birliği

Koopertif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Kopperatif Bakan Yardımcısı Ahme Meyderi ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu İran Temsilcisi Mendip Obrian arasında sanal olarak düzenlenen toplantıda taraflar yetişkin ve çokcukların çok boyutlu yoksulluğu ulusal tarama sistemi, çocukların ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve yanıt bulması ve çocuklara hassas tanıklara dayalı sosyal destek programları gibi konuları masaya yatırdı.

UNICEF İran Temsilcisi bu toplantıda yaptığı açıklamada, Sistan ve Beluçistan ilinde eğitimleri devam edemeyen çocuklar, gıda güvenliği ve yetersiz beslenme sorunu yaşayan hamile kadınlala ilgili programlar konusunda detay verdi.

İran Kooperatif Bakan Yardımcısı Meyderi de bu sanal toplantıda yaptığı açıklamada, korona salgını ile ilgili yeni ve yararlı deneyimlere sahip olduklarına işaret ederek, iki aydan kısa bir sürede 22 milyon İranlı aileye bankalara müracaat etmeden birer milyon Tümen kredi sağlandığını ve bunun onlara verilen sübvansiyolardan kesileceğini söyledi.