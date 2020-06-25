25 Haz 2020 15:28
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News Code: 83833958
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İran yapımı sonografi makinesi üretildi

İran yapımı sonografi makinesi üretildi

Tahran, IRNA- Bir İran firması sonografi makinesi üretmeyi başardı.

İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Hüseyinn Vatanpur, yaptığı açıklamada bir bilim temelli İran firmasının sonografi makinesi üretmeyi başardığını ve seri üretim içinde gerekli izinleri aldığını söyledi.

Vatanpur, bu makineni yapımı ve İran içinde üretimi ile makinenin ithalatına gerek kalmayacağını belirtti.

Sonografi makinelerinin bugüne kadar yurt dışından ithal edildiğini ve ambargolar zamanında bu yönde sıkıntılar yaşandığını belirten Vatanpur, makinelerin ülke içinde üretimi ile yurt dışından ithalatının minimuma indirilmesi gerektiğini söyledi.

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