İran'ın ilaç ihtiyacının %97'si yurt içinde üretilmektedir

Erak'a bağlı Şazend Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulunan Sadıki Niyareki, geri kalan hammadde alanında 700 milyon dolar döviz kullanıldığını, bunu azaltmak için kademeli olarak yapılacak programlarla istenen sonuca ulaşılabileceğini ifade etti.

İthalatın 2021 yılı sonuna kadar üç yıl içinde 10 milyar dolar azaltılmasının endüstriyel kendi kendine yeterliliğe yönelik önemli bir politika olduğuna dikakti çeken Sadıki Niyareki, ’Bu yıl, imalat sektöründeki refahla üretimde bir sıçrama öngörülüyor ve buna ek olarak yarı mamul ürünlerin tamamlanması planlandı, bu nedenle her hafta ülkede bir proje açılıyor’ diye ekledi.