İsviçre, ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı daha etkin bir rol oynamalı

İsviçre Cumhurbaşkanı Simonetta Sommaruga ile telefonda görüşen Cumhurbaşanı Ruhani, İsviçre halkının her zaman İran halkı nezdinde saygın bir konumda olduğuna işaret ederek, 'Bütün ülkelerin korona salgını ile karşılaştığı bu zor ve kritik koşullarda bile ABD'nin yasa dışı yaptırımları ile ekonomik baskının artmas, İran halkının durumunu daha da zorlaştırmıştır' diye konuştu.

İsviçre'nin finans kanalının kurmasına sıcak baktıklarına değinen Ruhani, 'Bu kanal bu zor koşullarda etkin olabiliir ve bunun daha aktif hale gelmesi ile, İran'ın diğer ülkelerdeki kaynakları ile ilgili işlemlerin yapılmasını bekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Anlaşma'nın uluslararası bir anlaşma olarak korunması gerektiğine işaret eden Ruhani, 'AB ve özellikle üç önemli ülkesinin bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa ederek gerekli dengeyi sağlamaları gerekmekte ve İsviçre de Nükleer Anlaşma'nın daha güçlü olması konusunda katkıda bulunabilir' diye kaydetti.

İsviçre ile İran arasındaki ekonomik, sağlık ve bilimsel ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi ve artması gerektiğinin altını çizen Ruhani, 'İsviçre ile ilişkilerimizin güçlenmesi adına tam hazırlıklıyız ve iki ülkenin istikrar, barış ve insanseverlik yolundaki çalışmalarının devam etmesini umuyoruz' diye belirtti.

Nükleer Anlaşma'nın korunması için elimizden geleni yapacağız

İsviçre Cumhurbaşkanı Simonetta Sommaruga da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran ile ilişkilerin artmasına vurgu yaparak, 'İki ülkenin korona ile mücadele alanındaki deneyimlerini birbiri ile paylaşmasına sıcak bakıyor ve iki ülke sağlık bakanlıklarının bu alandakı iletişiminin artmasını istiyoruz' diye bildirdi.

İsviçre'nin oluşturulan maki kanalın daha da aktif hale gelmesi yönündeki çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen İsviğçre Cumhurbaşkanı, 'İran'ın korona ile mücadelede kullanmak üzere Uluslararası Para Fonu'ndan talep ettiği kredi, bu kanal üzerinden hayata geçirebilir' dedi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Simonetta Sommaruga, bu uluslararası anlaşmanın korunması gerektiğine dikkati çekerek, 'Bu anlaşmanın korunması için elimizden geleni yapacağız ve diğer AB tarafları da anlaşma kapsamındaki taahhütlerini uygulamaya teşvik edeceğiz' diye ekledi.