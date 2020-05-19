İran yapımı titanyum implantlar hastaların vücuduna yerleştirildi

Son yıllarda ülke içinde üretilen titanyum implantlar, hastalara yardımcı olmaktadır. 1996 yılında tıbbi malzemeler ve ameliyat odası sektöründe faaliyet etmek amacıyla kurulan İmen İcaz bilgi tabanlı şirket, birkaç yıl içinde bu tür tıbbi malzemeleri üretme alanında başat şirketlerden biri haline geldi.

Bu şirket 2016 yılından itibaren de ortopedi ve omurga implant alanına girerek, uzman personelin çalışmaları sayesinde dünyanın güncel teçhizatını kullanarak, titanyum implant ürününü üretmeyi başardı.

Şirketin genel müdürü Hüsrev Muhammedlu, konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'na yaptığı açıklamada, 'Çene, yüz ve kafatası titanyum implantlarının üretimi, bütün sorunlara rağmen, İsviçre ve Almanya'dan güncel teknoloji ithal edilerek mümkün oldu. Sipariş edilen implantlar, hastanın ihtiyacına göre beyin ve sinir cerrahi uzmanları ve radyolojistlerin iş birliği ile üretilmektedir' ifadesini kullandı.

İmplantların tasarımı yapılırken, dünyanın önde gelen markalarından yardım almalarına rağmen uzman İranlı cerrahların çabaları sayesinde kendi ürünlerini üretmeyi başardıklarının altını çizen Muhammedlu, Sağlık Bakanlığı'nın denetimi altında ürettikleri ürünün yabancı örnekleri ile rekabet edecek kalitede olduğnuu sözlerien ekledi.

Tıbbi malzemeler sektöründe İran yapımı ürünler, halihazırda Almanya, Irak, Afganistan ve Ermenistan gibi ülkelere ihraç edilmektedir.