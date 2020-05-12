İran Enerji Bakanlığı ve UNICEF'in iş birliği ile ülkeye 32 ton yüzer pompa ithal edildi

Bu pompaların krize hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla Luristan, Huzistan ve Gülistan gibi sel baskını tehdidi altında olan illerdeki su ve kanalizasyon şirketleri arasında dağıtılacağını açıklayan Ferehnakiyan, 'Söz konusu kargo UNICEF Küresel İnsani Faaliyetler bütçesi ve Saman ve Ticaret bankaları ile İran Ticaret Odası'nın mali desteği ile sağlandı’ ifadesini kullandı.

UNICEF'in Mart-Nisan 2019'daki şiddetli sellerden sonra Japonya, Kuveyt, Güney Kore, İsviçre ve Kanada gibi donör ülkelerin yanı sıra özel sektörden gelen yerel bağışçıların da desteğiyle selden dolayı zararları karşılamak ve mülteci ve göçmen çocuklar da dahil olmak üzere en korunmasız çocuklara hükümetin iş birliği ile temel hizmetlere erişim sağlamak için 3 milyon 134 milyon dolar topladığını dile getiren İranlı yetkili, ’UNICEF su, kanalizasyon ve çevre sağlığı için 1 milyon 895 bin dolar toplayrak Enerji Bakanlığı ile iş birliği içinde, selden etkilenen nüfusun afete dayanıklı su ve kanalizasyon sistemi ile sağlıklı suya erişimlerini sağladı’ açıklamasında bulundu.

Ferehnakiyan konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu iş birliği, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak, UNICEF ile Enerji Bakanlığı arasında yeni bir ortaklık kurulmasına, su yönetimi kapasitesinin artırılmasına ve acil durum hazırlıklarının artırılmasına odaklanan bir bienal çalışma programının oluşturulmasına yol açmıştır.

Bu finansal kaynaklar, hasar gören su ve kanalizasyon sistemlerini donatmak, iyileştirmek ve sağlıklı su ve sanitasyona sürdürülebilir ve yeterli erişimi sağlamak için kullanıldı. UNICEF,- ayrıca Enerji Bakanlığı ile iş birliği içinde, Gülistan ve Huzistan'daki potansiyel sele eğilimli alanlarda sürdürülebilir su ve kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesini desteklemeyi ve direncini güçlendirmeyi amaçlıyor.'